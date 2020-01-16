Hendek’e 400 kişilik tribün inşasına başlandı

Hendek Yeni Spor Salonunun yanında bulunan sentetik sahada oynanan maçların konforlu ve rahat bir şekilde izlenmesi için 400 kişilik tribün inşa ediliyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edilen 400 kişilik tribünün yapım işini Hendek Belediyesi üstlendi. Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sentetik sahanın rahatlıkla görülebileceği alanda zemin düzenlemesi ve temel çalışması başlatıldı. Seyircilerin coşkusunun ana yoldan geçenler tarafından görülebileceği tribün inşa çalışmasının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Tribün çalışmasının ardından sahanın diğer düzenlemelerinin yapılacağı ve soyunma odalarının bakımlarının yapılacağı bildirildi.

SAKARYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.