‘Rumeli’de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri’ OSM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Rumeli’de Türkİslam Medeniyetinin Remzleri’ konulu söyleşi ile devam edecek.

Bu kapsamda 17 Ocak Cuma günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programa Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Ural konuşmacı olarak katılacak. Saat 19.00’da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, ‘Rumeli’de Türkİslam Medeniyetinin Remzleri’ konulu söyleşi programına tüm kültür sanat dostları davet edildi.

SAKARYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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