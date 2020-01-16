Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

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SAKARYA´nın Karasu ilçesinde şişme botun ters dönmesi sonucu denize düşen 2 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Dalgaların devirdiği bottaki 2 kişi suya düştü. Denizde çırpınan kişileri fark edenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.



SAKARYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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