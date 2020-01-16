Kaynarca’da vatandaşın çamurlu yol tepkisi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilçesinde mahalle yollarının her yağış sonrası çamur içinde kaldığını belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istediler.
Kaynarca ilçesi Gökçeler Mahallesinde bulunan vatandaşlar 3 yıldır yollarının yapılmasını beklediklerini belirtti. Mahalle halkı, yağış sonrasında yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek yetkilerden konuyla ilgili yardım beklediklerini ifade ettiler.
SAKARYA
16 Ocak 2020 Perşembe
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