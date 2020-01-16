Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, ormanda ağaç kesiminde çalışan A.C.E. tartıştığı iş arkadaşı Serdar M.'yi tabancayla vurdu. Yaralanan Serdar M. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Karasu Kurudere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda ağaç kesiminde çalışan Serdar M. ile A.C.E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.C.E. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak, Serdar M.'nin üzerine 4 el ateş etti. Serdar M. yaralanırken, A.C.E. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Serdar M.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yaralanan Serdar M. tedaviye alındı. Jandarma, A.C.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.





SAKARYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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