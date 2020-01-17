Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi

Sakarya'da 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ocak ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Yayınlanan görüntülerde; Yazlık Kavşağı'na hızla giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpması, daha sonrasında direğin yola devrildiği anlar yer aldı. Direk yola devrilirken başka bir aracın yoldan geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Diğer bir kazada ise Serdivan ilçesinde kavşağa giren taksi ile motosikletin çarpışma anı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı. Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran 3 araca arkadan gelen otomobilin çarptığı anların yer aldığı kamera görüntülerine, belediye otobüsünün ters şeride girerek motosikleti altına aldığı anlarda saniye saniye yansıdı.

SAKARYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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ÖĞLE 13:13

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