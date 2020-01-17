Sakarya'daki kazalar kameralara yansıdı

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SAKARYA´da 2020 yılının ilk 15 gününde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan 4 kazanın görüntüleri yayınlandı. Sakarya kent merkezi ve ilçelerdeki kazaların, sürücülerin kural ihlalleri ve dikkatsizlikleri yüzünden meydana geldiği görüldü. Kazalarda yaralananlar oldu, hasarlar meydana geldi.



SAKARYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

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