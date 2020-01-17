Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 kara yolunda lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D140 kara yolu Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 34 KP 5365 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Ayşe T. ile Nurhan Ö. isimli 2 kişi yaralandı.

Devrilen otomobilden kendi çabalarıyla çıkan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.