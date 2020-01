Hidrosefali hastalığı bulunan öğrenciye karnesini Vali Ahmet Nayir verdi Anne Nuriye Can: “Oğlum Furkan’ın daha iyi gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar”

Sakarya’da Hidrosefali hastalığı bulunan ve evde eğitim alan 14 yaşındaki Furkan Can’a karnesini Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir verdi. Anne Nuriye Can ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oğlum Furkan’ın daha iyi gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Sakarya’da bazı engelleri nedeniyle okula gelemeyen ve eğitim öğretimini evde tamamlayan 76 öğrenci bugün karnelerini aldı. 76 öğrenciyi temsilen Sakarya’da Hidrosefali hastalığı bulunan ve evde eğitim alan 14 yaşındaki Furkan Can’a karnesini Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir kendi eliyle verdi. Karne verme törenine Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’da eşlik etti. Karneyi inceleyen Vali Nayir, notlarının yüksek olmasından dolayı Furkan Can’ı tebrik etti.



Furkan inşallah eğitimine devam edecek

Karne töreni sonrası açıklamaya yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Sakarya İl Milli Eğitime bağlı okullarımızda bugün karneler dağıtılıyor. 200 bin civarında öğrencimiz karnelerini alıyor. Furkan Can gibi 76 tane öğrencimiz de okula gelemediği için öğretmenler onların ayağına geliyor, derslerini evlerinde alıyorlar. 76 öğrencimizi temsilen Furkan Can’ın da karnesini gelip evde teslim edelim dedik. Maşallah hem notları çok iyi hem de bir takdir belgesi almış. Furkan İnşallah eğitimine devam edecek, kendi evinde devam edecek. Bizler başarılarının devamlı olmasını diliyoruz” dedi.



Devletimize teşekkür ediyorum

Furkan Can’ın annesi Nuriye Can yaptıkları hizmetten dolayı devlete teşekkür ederek yaptığı açıklamada, “Oğlumun başarılarıyla gurur duyuyorum. Öğretmenleri çok ilgileniyorlar Allah onlardan razı olsun. Öğretmenlerimiz haftanın 4 günü geliyorlar. Oğlum Furkan’ın daha iyi gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde ailesi olarak her zaman destekçisiyiz. Devletimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Umarız daha iyi yerlere gelir

Furkan’a evde İngilizce ve Türkçe dersi veren Mehmet Gölhan Ortaokulu öğretmeni Aslı Özdemir yaptığı açıklamada, “Bir öğretmen arkadaşımla Furkan’a, evinde eğitime geliyoruz. İngilizce ve Türkçe derslerini ben veriyorum. Karnemiz çok iyi geldi. Furkan’da şu an çok mutlu ve bizde çok mutluyuz. Ailemiz bize her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Furkan’ın eğitimi için gerekli ortamı sağlıyorlar. Umarız daha iyi yerlere gelir” derken, Mehmet Gölhan Ortaokulu Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayşe Burcu Eyüpoğlu ise yaptığı açıklamada, “Furkan ile bu üçüncü yılımız. Başta tereddütlerim vardı bizde bilmiyorduk hiç evde eğitim vermedik. Ailemizi tanıdıktan sonra, gelip gittikten sonra ön yargılarımı kırdım. Güzel zamanlar geçirdik, gayet güzel gidiyor. Furkan’da çok mutlu. İyi bir öğretim dönemi geçirdik” ifadelerini kullandı.

