Başkan Alemdar miniklerin karne heyecanına ortak oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve Vatan Mahalle Muhtarı Sinan Çeken ile birlikte Yazlık Yunus Emre İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

20192020 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Yusuf Alemdar; miniklere karnelerini takdim ederken, karnesini alan öğrencileri de başarılarından dolayı tebrik etti. Yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerden tatil boyunca güzelce dinlenmelerini ve enerji toplamalarını isteyen Başkan Alemdar, 14 günlük süre zarfında kitap okumayı da ihmal etmemelerini söyledi.

Eğitim noktasında Serdivan Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Alemdar, “Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Onlara daha parlak yarınlar bırakabilmek adına eğitim çalışmalarını önemsiyor, eğitimleri için onlara her konuda destek oluyoruz. Bugün öğrencilerimizin karne heyecanına aileleriyle birlikte ortak olduk. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, ikinci döneme daha dinamik şekilde başlamalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimize en büyük desteği veren öğretmenlerimize de özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karnelerini Başkan Yusuf Alemdar’ın elinden alan öğrenciler ise mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, eğitimöğretim yılının ikinci dönemine daha iyi hazırlanacaklarının sözünü verdiler.

SAKARYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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