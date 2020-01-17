Şehit Okkan'ı anma programları kapsamında basın toplantısı düzenlendi

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı anma programları kapsamında 18 Ocak Cumartesi günü Hendek Yeni Spor Salonunda düzenlenecek olan Karate Turnuvası nedeniyle, Hendek Bayraktepe Tesislerinde basın toplantısı düzenlendi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Karate Federasyonu Başkanvekili Meydan Kobaş, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Avrupa ve Türkiye Karate Federasyonu Hakem Kurul Üyesi Milli Antrenör Uğur Kobaş, Milli Takım Antrenörü olan Hendek Belediye Karate Kulubü Antrenörü Nurkan Kayacık, Karate Milli Takım Antrenörü Mehmet Yazar, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Şeyhmus Akyıl, Diyarbakır Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şehmus Kızılaslan, Diyarbakır Masterler Birliği Başkanı Veysi Akar, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, Karate İl Temsilcisi Hikmet Saha, Diyarbakır ve diğer illerden gelen sporcular, öğrenciler ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü iken hainler tarafından şehit edilen Ali Gaffar Okkan’ın ve 5 silah arkadaşının şehadetinin üzerinden tam 19 yıl geçti. Bugün maalesef yine şehit haberleri aldık. Barış Pınarı Harekatında görev yaparken şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet ediliyorum. Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun. Bugün burada bizleri bir araya getiren, Diyarbakır’da kardeşlik köprüsü kurup, Devletin gülen yüzü olan Şehit Ali Gaffar Okkandır. Diyarbakır’ın Hendekli Gaffar Babasından; hepimizin örnek alacağı çok şeyler var. Kardeşliğimiz daim olsun. Bu vesileyle kilometrelerce öteden, Diyarbakır’dan gelen değerli misafirlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. A.Gaffar Okkan anma programları kapsamında yarın Hendek Yeni Spor Salonunda yapılacak olan karate turnuvası saat 09.00’da başlayacak ve 19.00’a kadar devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, Başkan Babaoğlu’na, ‘Bizim Turgut’ yazılı Diyarbakır forması, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Şeyhmus Akyıl’da Diyarbakırspor’un atkısını takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Yılmaz Bay, “Rahmetli A.Gaffar Okkan bizim için babaydı. O dönem doğan çocuklarımızın adı Gaffar ya da Ali Gaffardır. Gaffar Okkan Diyarbakır halkına büyük değer verdi. Diyarbakır’a ilk geldiğinde 3310’dan, ‘Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım’ demişti. 24 Ocak’ta maalesef 3310 şehit düştü. Bugün rahmetli Ali Gaffar Okkan’ın memleketine gelmekten onur duyuyoruz. Onu tanıdığımız için çok gururluyuz, onu çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Ali Gaffar Okkan’ın kabri başında dua edilerek karanfiller bırakıldı ve Diyarbakır’dan getirilen toprak Gaffar Okkan’ın mezarına serpildi. Mezarlıkta düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’da katıldı. Karate turnuvasının ardından 23 Ocak Perşembe günü Arama Kurtarma ekipleri anma kapsamında Dikmen Zirvesine yürüyecek. 24 Ocak Cuma günü ise 10.30’da Mezarlıkta tören, 12.00’da Mevlidi Şerif, 14:30’da Nikah ve Toplantı salonunda sergi açılışı ve 16.00’da Veteranlar Hentbol turnuvası yapılacak.

SAKARYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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