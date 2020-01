Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Sakarya’da hizmet sunmaya başlayan dünyaca ünlü otel zinciri Radisson Blu Sakarya’nın açılışı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Hanlı bölgesinde inşa edilen Radisson Blu otelin açılışına katıldı. Bir dünya markası haline gelen ve 139 oda kapasitesiyle hizmete başlayan otelin açılışında Başkan Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Arifiye Kaymakamı İsmail Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Baro Başkanı Abdürrahim Burak, Otel Sahibi Bülent Güneş, Otel Genel Müdürü Uğur Ofluoğlu ve çok sayıda davetli yer aldı.

Uğur Ofluoğlu, “Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Sakarya’mız aynı zamanda Türkiye ekonomisinde de önemli bir yere sahip. Sakarya’nın ihtiyaç listesinin en başında turizm yatırımları geliyor. Her gün gelişen ve hızla büyüyen Sakarya’nın otel yatırımları her geçen gün daha da artması gerekir. Biz Radisson Blu olarak ihtiyacın önemli bir kısmını karşılamaktan ve markamızı Sakarya’yla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm özellikleriyle Radisson Blu misafirperverliğiyle Sakarya’nın ve Sakarya’ya gelen misafirlerin en çok tercih edilen otellerinden biri olacaktır. Bu açılış heyecanını bizimle paylaşan misafirlerimize katılımlarından ötürü teşekkür ederim” dedi.

Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, “Tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi kollarını içinde barındıran marka ilçemizde marka bir oteli görmek bizleri mutlu etmektedir. Arifiye doğru yatırımlarıyla kısa sürede çok ileri gitmiştir. Bu gelişmişliğe katkı sağlayacak olan ve ilçemize değer katacak otelin kuruluşunda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu yükselişin hız kesmeden devam etmesini ilçemize ve şehrimize değer katacak kuruluşların her gün daha da artmasını diliyorum” diye konuştu.

Turizm ve konaklama anlamında Sakarya’ya katkı sunacak yatırımın hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce ise, “Bu güzel ve bereketli günde böyle kaliteli bir müessesenin açılışına katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz Sakarya’yı belirli ana temeller üzerinden ileri götürmeyi kendimize görev edindik. Şehrimizin yükselişini tarım, sanayi, turizm ve bilim gibi kolların üzerinde inşa edeceğiz. Şuanda sadece turizm değil, direk sacayaklarına da katkı sunacak yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu kaliteli müesseseyi Sakarya’yla buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Şehir en il dışından gelen misafirlerimizin en güzel şekilde konuk edileceğinden şüphe duymuyorum. Şehrimizin faydasına olan, gelişmesine ivme kazandıran bütün yatırımcıların yanındayız” şeklinde konuştu.

