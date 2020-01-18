Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1,5 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili biri cezaevi firarisi olmak üzere 2 kişi tutuklandı.

Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1,5 kilo esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili biri cezaevi firarisi olmak üzere 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 1,5 kilo esrar, 10 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen İ.D.G. (24), M.K. (39) E.S., ve Z.Ö. (47) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.D.G. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.S. ve Z.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan tutuklanan şüphelilerden E.S.’nin cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.

SAKARYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere karne hediyesi olarak dağdan kar taşıdılar Büyük sevinç yaşayan öğrenciler getirilen karda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Öğrencilere karne hediyesi olarak dağdan kar ...
Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran ...
Şehit Okkan'ı anma programları kapsamında basın toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit Okkan'ı anma programları kapsamında basın ...
Adapazarı'nda, Paris'ten çocuk dostu kent ödülü geldi
YEREL HABERLER Adapazarı'nda, Paris'ten çocuk dostu kent ödülü geldi
Başkan Alemdar miniklerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Alemdar miniklerin karne heyecanına ortak oldu
Anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinden geri dönüşüm defilesi
Akçay Baraj Gölü su alınabilecek seviyeye ulaştı
YEREL HABERLER Akçay Baraj Gölü su alınabilecek seviyeye ulaştı
Hidrosefali hastalığı bulunan öğrenciye karnesini Vali Ahmet Nayir verdi Anne Nuriye Can: “Oğlum Furkan’ın daha iyi gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar”
YEREL HABERLER Hidrosefali hastalığı bulunan öğrenciye karnesini ...
Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ...
Sakarya'daki kazalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya'daki kazalar kameralara yansıdı
Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı Sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu oluşan kazalar yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye ...
Yazar Kurtulmuş 'Edebiyat ve Hayat' konulu söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Yazar Kurtulmuş 'Edebiyat ve Hayat' konulu söyleşiye ...
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 yaralı
Karasu’da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Karasu’da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu
Kaynarca’da vatandaşın çamurlu yol tepkisi
YEREL HABERLER Kaynarca’da vatandaşın çamurlu yol tepkisi
Sakarya’da çalışma arkadaşına 4 el ateş etti Saldırgan olay yerinden kaçtı, arkadaşı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da çalışma arkadaşına 4 el ateş ...
Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı
‘Rumeli’de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri’ OSM’de konuşulacak
YEREL HABERLER ‘Rumeli’de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri’ OSM’de ...
SAKBİS tarifeleri güncellendi
YEREL HABERLER SAKBİS tarifeleri güncellendi
Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı
Heyelandan çöken yol eski görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Heyelandan çöken yol eski görünümüne kavuştu
Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, SASKİ bünyesindeki 15 personelle bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X