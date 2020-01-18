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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 3 koyun telef oldu.

Olay, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akıncı isimli vatandaşa ait koyunlara aç kalan köpekler saldırdı. Sabah ahırının bahçesinde koyunları telef olmuş şekilde yerde yatarken gören ahırın sahibi neye uğradığını şaşırdı. Ahmet Akıncı ormanlık alanlarda başıboş aç halde gezen köpekler için bir önlem alınmasını istedi.

SAKARYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

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