Saraydan Köye Osmanlı Sofraları Alicanlar Konağı’nda konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Saraydan Köye Osmanlı Sofraları’ konulu söyleşi ile devam edecek.

20 Ocak Pazartesi günü Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek olan programa Prof. Dr. Arif Bilgin konuşmacı olarak katılacak. Saat 18.00’da başlayacak program ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, ‘Saraydan Köye Osmanlı Sofraları’ konulu söyleşi programına tüm kültür sanat dostları davet edildi.

SAKARYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

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