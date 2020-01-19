Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da ikamet eden ev sahibi Ş.R.’ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören jandarma ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Jandarma ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.