Karasu’da hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı.

Karasu ilçesinde 2 gün içerisinde gerçekleşen bir takım hırsızlık olaylarının şüphelileri D.Y. (20), Y.Y. (27), S.D. (32), C.Y. (22) ve H.Y. (19) polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, dün İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde K.A. isimli vatandaşın park halindeki motosikleti çalındı. Konunun polise beyanı üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, motosikleti 5 adet hırsızlık ve 3 adet kasten yaralama suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Y.K.’nın çaldığı tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakalayarak adli işlemler için polis merkezi amirliğine getirildi.

SAKARYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.