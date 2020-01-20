Kick Boks’ta Büyükşehirli sporcular başarılarla yurda geri döndü

Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katılan Büyükşehir Kick Boks takımı sporcuları başarılarla yurda geri döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks takımı 1119 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasına katıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Şampiyonada büyükler kategorisinde Büyükşehirli sporculardan Fatih Erman ve Batuhan Bozatlı ikincilik elde ederken Ömer Faruk Avcı ise üçüncülük madalyası kazandı. Gençler kategorisinde ise Ayşe Kaplan gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “1119 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz” denildi.

SAKARYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:42

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