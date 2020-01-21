23 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu Kayıplara karışan eski eşi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı

– Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla ayağından vurulan 23 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Donatım ilçe otobüs duraklarının bulunduğu yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Canan B. K. isimli 23 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla ayağından vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde kalan ve taksi durağına sığınan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli ise kayıplara karıştı.

Yaralı kadın durağın yakınında bulunan özel bir tıp merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaçan eski şüpheli eşi yakalamak için inceleme başlattı.

SAKARYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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