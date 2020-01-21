Tartıştığı boşandığı eşini bacaklarından vurdu

ADAPAZARI´nda, Furkan A., cadde üzerinde tartıştığı bir süre önce boşandığı eşi Canan Buse K.´yi, tabanca ile bacaklarından vurdu. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Canan Buse K. ile Furkan A. cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canan Buse K., kaçarak olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Furkan A., peşinden koştuğu Canan Buse K.'ye ateş etti. Bacağına kurşunların isabet ettiği Canan Buse K., yakındaki taksi durağına sığındı. Furkan A. ise kaçtı. Canan Buse K. yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Furkan A.´yı yakalamak için çalışma başlattı.



SAKARYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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