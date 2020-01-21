Minikler Futbol Turnuvası’nda maçlar devam ediyor

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası’nda heyecan yükseliyor. Renkli mücadelelerin yaşandığı maçlarda miniklerin performansları görülmeye değerdi.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası’nda, altıncı hafta maçları yapıldı. Düzenlenen turnuvada Kurtbeyler ile Tekeler, Ozanlar ile Karaköy, Hızırtepe ile Göktepe, Semerciler ile Taşkısığı, Çukurahmediye ile Korucuk, Mahmudiye ile Alandüzü karşı karşıya geldi.

Maçlar, Tekeler Kurtbeyler 100, Karaköy Ozanlar 20, Hızırtepe Göktepe 42, Semerciler Taşkısığı 51, Çukurahmediye Korucuk 21, Alandüzü Mahmudiye 101 olarak sonuçlandı. Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası’nda 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor.

SAKARYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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