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Büyükşehirli özel sporcu bölge ikincisi oldu

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü özel sporcusu Özgenur Kurşun Antalya'da gerçekleştirilen Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında bölge ikincisi oldu.

Büyükşehirli özel sporcu bölge ikincisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü özel sporcusu Özgenur Kurşun Antalya’da gerçekleştirilen Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında bölge ikincisi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 1517 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Özgenur Kurşun bölge ikinciliğini elde etti. 81 il genelinden 165 özel sporcunun mücadele ettiği bölge şampiyonasında Büyükşehirli Özgenur Kurşun +18 yaş downlular kategorisinde el ettiği ikincilik ile 24 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasında şehrimizi temsil etmeye hak kazandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada gösterdiği üstün başarı nedeniyle özel sporcu Özgenur Kurşun tebrik edildi.

SAKARYA

21 Ocak 2020 Salı

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