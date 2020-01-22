Oto kaportacı dükkanı içerisindeki araç alev aldı Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir oto kaporta dükkanı içerisinde bulunan araç alevlere teslim olarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında ise dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi üzerinde bulunan Ankara Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto kaporta dükkanında bulunan 54 NF 163 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü.

İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dükkanda da büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın esnasında ise oto kaporta dükkanının üstünde bulunan evlerde ki vatandaşların dumandan etkilenmemesi için evler kısa süreli boşaltıldı. Paniğe neden yangın tamamen söndürüldükten sonra vatandaşlar evlerine girdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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