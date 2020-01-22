Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Yalan Dolan’ isimli oyunla devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tiyatro gösterimleri Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosunun ‘Yalan Dolan’ isimli oyunu ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri, Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Yalan Dolan’ isimli tiyatro gösterimi ile devam etti. Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen tiyatro gösterimine Sakaryalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Tuncay Çağıl, Tarık Karyağdı, Emek Uçarman Özgen, Safa Tabur, Kirkor Dinçkayıkçı ve Giray Ayla’nın sergilediği tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.

Evlilik yıldönümlerini kutlamak için en yakın dostlarını çağıran bir adamın kendisini vurmasıyla başlayan oyun eve gelen davetlilerin, olayı polisin soruşturmasından örtbas edebilmek için gösterdikleri gayret, buna bağlı olan yanlış anlaşılmalar, söylenen yalanlar ve giriş çıkışları konu edinen oyun, seyirciyi iki saat boyunca durmak bilmeyen bir serüvenin içine sürükleyerek güzel anlar yaşattı.

Oyunu yazan ve yöneten, usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz, “Sakarya; gelişmeye açık ve bu gelişmeyi kendi potansiyeli içerisinde karşılayabilecek bir yapıya sahip olan büyükşehirlerden biri. Bu nedenle kültürel faaliyetlerden asla ve asla ödün vermeden, çoğaltarak bu yolda devam etmesi benim en büyük temennilerimden bir tanesi olacaktır. İstanbul’a ve Ankara’ya yakın olarak iki büyükşehrin arasında yer alması müthiş bir avantaj sağlıyor. Böyle bir rüzgârın olduğu yerde dinginlik ve bunalma bekleyemezsiniz, o rüzgâr her an eser. Dolayısı ile bu yolda ilerlerken Sakarya ‘dur!’ diyor. Sakarya’nın dur demesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu nedenle bize kucak açan sevgili Sakaryalılara ve bizleri Sakaryalı sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

SAKARYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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