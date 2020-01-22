D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi D100 karayolu Nuriye Mahallesi üzerinde bulunan sanayi sitesi ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan O.G. idaresindeki 54 RE 375 plakalı hafif ticari araç ile Hendek istikametinden Düzce istikametine giden Y.T. idaresindeki 54 KP 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile O.G. ve Y.T. isimli sürücüler ile araçlarda bulunan S.G., N.G. ve M.U. isimli toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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