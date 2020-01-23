RTÜK Başkanı Şahin Aynalıkavak sohbetlerinde

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Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri’nin Ocak ayı onur konuğu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında her ay önemli konu ve konuklarla gerçekleştirilen Aynalıkavak Sohbetleri’nin Ocak ayındaki onur konuğu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. Adapazarı’na olan sevgisi ile tanınan Şahin ile Tarihi Uzunçarşı’da bulunan Aynalıkavak Meydanı’nda sohbet edecek ve Adapazarı anıları konuşulacak. Program 24 Ocak Cuma günü saat 18.30’da başlayacak.

SAKARYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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