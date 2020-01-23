Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Yenimahalle ve Sarıdede’de ekiplerin asfaltlama çalışmalarını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yerinde inceledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğünün ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kaldırım, cep otopark ve sıcak asfalt serimi yapılan mahallelerde incelemelerde bulundu. Yenimahalle ve Sarıdede mahallesinde asfaltlama çalışmaları devam ederken, cep otopark ve kaldırım çalışması tamamlanan sokaklarda düzenlemeler yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Babaoğlu, “Ekiplerimiz Hendek’in tüm mahallelerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu hafta Yenimahalle ve Sarıdede mahallesinde asfalt serim işlemi yapıldı. Hendek’in 91 mahallesinde aciliyet durumuna ve önceliklere göre hizmetlerimizi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Hendek her geçen gün güzelleşiyor, sorunlarımız azalıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve memnuniyetini arttıracak adımlarla, yeniliklerle imza atıyoruz. Sorunların en aza indiği, vizyon projelerle geleceğe güvenle bakan, planlı büyüyen, büyüdükçe hemşehrilerimizin refah seviyesinin arttığı bir Hendek hedefimiz var. Kültürden sanata, spordan yaşama kadar her alanda çalışmalarıyla Hendek dikkat çekiyor” dedi.

SAKARYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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