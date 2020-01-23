Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi

SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında `Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan işlemler sürüyor.



SAKARYA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:10

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.