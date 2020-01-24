Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

DHA

- DİYARBAKIR'da, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.

- DİYARBAKIR'da, 19 yıl önce silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında gözyaşlarıyla anıldı.
Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001'de uğradığı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, memleketi Hendek'te mezarı başında anıldı. Törene Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ve çok sayıda protokol üyesi ile ilçe sakini katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, törende yaptığı konuşmada, "Güzel bir söz vardır; 'Bu dünyada herkes ölecektir, kimi toprak kimi gönüllere gömülecektir'. İşte şehidimiz toprağa değil gönüllere gömülmüştür. Allah kendine rahmet etsin, Allah kendinden razı olsun. Bizim kültürümüzde vatana sahip olmak canla beraberdir. Canını veremezsen vatana sahip olamazsın. Her birimiz, her vatan evladımız, bu vatan için canımızı her dem vermeye hazırız, her zaman da hazır olacağız" dedi. 
Vali Nayir ise "Yüzyıllarca bu topraklar üzerinde bizler huzur içinde, özgürce yaşıyorsak ve mukaddesatımız güvence altında ise namusumuz emniyet altında ise bayraklarımız dalgalanabiliyor, minarelerimizde ezanlarımız okunabiliyorsa bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu topraklar onların kanları ile kazanıldı, bugün bize emanet. Bizler bu şehitlerimizin hakkını ödemekten aciziz, millet olarak vefa duygularımızı onların şehadet yıl dönümleri ile beraber her an hissederek yaşatmak zorundayız. Bu toprakların onuru olan, gururu olan Ali Gaffar Okkan şehidimizi de bugün mezarı başında anıyor, Allah rahmet eylesin diyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Şehit Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında dua edilerek, kabrine karanfiller bırakıldı.

SAKARYA

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı Devre arkadaşı Okkan’ı anlattı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Şehidimiz toprağa değil, gönüllere gömülmüştür”
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin ...
Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede
3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi
YEREL HABERLER 3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli ...
Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı
Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel ...
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar altında yürüdüler
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar ...
Sakarya'da 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel içerikli hap ve vitamin hapı ele geçirildi 588 bin adet ectasy ve yüklü miktarda paraya el konuldu
YEREL HABERLER Sakarya'da 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel içerikli ...
Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleşi düzenlendi
Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu
YEREL HABERLER Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu
Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde ...
Sakarya’da aynı sokak üzerinde 1 haftada 3 kaza meydana geldi Kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Mahalleli gerekli önlemlerin alınmasını istedi
YEREL HABERLER Sakarya’da aynı sokak üzerinde 1 haftada 3 kaza ...
OSM’de ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ isimli söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER OSM’de ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ isimli ...
RTÜK Başkanı Şahin Aynalıkavak sohbetlerinde
YEREL HABERLER RTÜK Başkanı Şahin Aynalıkavak sohbetlerinde
TJK, 'Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu' düzenleyecek
YEREL HABERLER TJK, 'Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu' ...
Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı
YEREL HABERLER Türk Eğitim-Sen Özada Sigorta ile anlaşma imzaladı
Yolun karşısına geçmek isteyen Afgan uyruklu kadına elektrikli bisiklet çarptı Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen Afgan uyruklu kadına ...
Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da mahkumları taşıyan cezaevi aracı kaza ...
D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Başkan Yüce’den yeni otoyol girişi için müjdeli haber
YEREL HABERLER Başkan Yüce’den yeni otoyol girişi için müjdeli haber
SAÜ personeline aile içi iletişim eğitimi verildi
YEREL HABERLER SAÜ personeline aile içi iletişim eğitimi verildi
Başkan Yüce: “Tek arzumuz Sakaryaspor’un eski günlerine dönmesidir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Tek arzumuz Sakaryaspor’un eski ...
Hendek Kaymakamlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Hendek Kaymakamlığında uyuşturucu ile mücadele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X