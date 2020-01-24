Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde doğalgaz sızıntısı dolayısıyla çıktığı iddia edilen yangında iki kişi yaralandı.

Yangın, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sızıntısından dolayı çıkan yangın esnasında evde bulunan Y.E.B. ve A.B. isimli iki kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye erleri ise çıkan yangını kontrol altına alınarak söndürdü.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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