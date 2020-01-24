‘Atların Rüyası’ adlı resim sergisi OSM’de açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Atların Rüyası’ isimli resim sergisinin açılışı ile devam etti.

Bu kapsamda ressam Esat Acet Nuhoğlu’nun seçkin eserlerinden oluşan sergi Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 16 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacak sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergi açılışında konuşan Ressam Esat Acet Nuhoğlu, “Atlar özellikle bizim milletimizle özleşen en sadık dostlarımızdır. 35 yıldır resim yapıyorum fakat son 20 yıldır atlar ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bu da bana büyük bir haz veriyor çünkü atlara vefa borcumuz var. Onlar tarihler boyu bizleri sırtlarında taşıdı ve hayatlarını sahiplerine adadı. Ben de onlar için tuvalimle onları resmederek ölümsüzleştirmek istedim. Bu sergi bugüne kadar açtığım 53.’ncü kişisel sergim. Gerçekten büyük bir ilgi ile karşılaştım. Sanatseverlerle birlikte olmaktan ve Sakarya’da olmaktan büyük mutluluk duydum. Tüm emeği geçen ilgililere teşekkürlerimi sunarım” dedi.

SAKARYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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