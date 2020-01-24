Hendek’te Gaffar Okkan resim sergisi açıldı

Hendek Belediyesi tarafından şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına resim sergisi açıldı.

Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen anma programları kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, dualarla anıldı. Mezarlıkta düzenlenen programın ardından şehidin adını taşıyan camide Mevlidi Şerif okutuldu. Ali Gaffar Okkan başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edilirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Mevlit programının ardından Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda Ali Gaffar Okkan resim sergisi açıldı. Mevlidi Şerif ve Sergi açılış programına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan MHP İl ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Sergide Ali Gaffar Okkan’ın ailesiyle, gençliği ve görev başındayken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Şehidimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sergiye davet ediyorum” dedi.

Açılışın ardından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sergiyi gezen protokol mensuplarına fotoğraflarla ilgili kısa bilgiler aktardı. Başkan Babaoğlu, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda açılan serginin 27 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine kadar gezilebileceğini ifade ederek, tüm Sakarya halkını sergiye davet etti.

SAKARYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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