Sakarya’da piyasa değeri 620 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen ‘Gümrük Kaçağı ve Sahte’ içkilerin toptan ve perakende satışını yapan işyeri ve depolara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 620 bin TL olan 4 bin 683 adet sahte içki ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde “Gümrük Kaçağı ve Sahte” olduğu değerlendirilen içkilerin toptan ve perakende satışını yapan işyeri ve depolara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan piyasa değeri yaklaşık 620 bin TL olan toplam 4 bin 683 adet gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

SAKARYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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