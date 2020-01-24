RTÜK Başkanı Şahin: “Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak” “2019 yılında 31 milyonluk bir parasal ceza uygulamışız” “2019’da 134 adet program durdurmuş, 114 geçici yayın durdurma ve 65 kez de lisans iptali vermişiz” RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya’da Aynalıkavak Sohbetleri’ne katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

RTÜK Başkanı Şahin: “Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran ...

İHA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hedefin şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak olduğunu belirterek, "2019 yılında toplam 31 milyon 844 bin TL'lik bir parasal ceza uygulamışız. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz ve 65 kez de lisans iptali vermişiz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin: “Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak” “2019 yılında 31 milyonluk bir parasal ceza uygulamışız” “2019’da 134 adet program durdurmuş, 114 geçici yayın durdurma ve 65 kez de lisans iptali vermişiz” RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya’da Aynalıkavak Sohbetleri’ne katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hedefin şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak olduğunu belirterek, “2019 yılında toplam 31 milyon 844 bin TL’lik bir parasal ceza uygulamışız. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz ve 65 kez de lisans iptali vermişiz” dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı belediyesince Tarihi Uzun Çarşı’da düzenlenen Aynalıkavak Sohbetlerine katıldı. Başkan Şahin, olabildiğince şiddetten arındırılmış çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin ayrıca 2019 yılında RTÜK’ün 31 milyon 844 bin TL’lik bir parasal ceza uyguladığını açıkladı.

Cezanın en son yapılması gereken nokta olması gerektiğini düşünüyoruz
Cezalandırılan ve ceza veren bir kurum yerine; yönlendiren, ödüllendiren ve yeri geldiği zaman ön açan bir kurum olabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İkili ilişkilerimizi yapımcılar ve kanal sahipleriyle yürütüyoruz. Ben şöyle bir yöntemi benimseyen yönetici veya RTÜK Başkan olmak istemedim, ceza bizim elimizde büyük bir koz, yasal bir hak bunu her zaman kullanabiliriz. Özellikle yerel basın ve yazılı basınla ilgili ciddi şeyler var, onlar da aynı şeyleri yapıyorlar. Bir diplomasi karşılıklı görüş alışverişi yapılıyor, cezanın en son yapılması gereken nokta olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu yapıyoruz. Ama bunlardan eğer kurum anlamıyorsa veya bizim ilkelerimiz çerçevesinde fikir birliği içerisinde olamıyorsak cezayı mutlaka vermemiz gerekiyor. Biz aslında şöyle bir şey yaptık dedik ki; cezalandırılan ve ceza veren bir kurum olmasın, yönlendiren, ödüllendiren ve yeri geldiği zaman ön açan bir kurum olsun diye biz bunlarla bir toplantı serisi başlattık. Bu seri önce kanal sahipleriyle oldu, daha sonra yapımcılarla oldu ve önümüzdeki süreçte de yapacağımız yeni bir toplantıda da yönetmenler ve senaristler ile olacak” dedi.

“Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak”
Gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından güzel sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Şahin, “Hedeflediğimiz; aslına bakacak olursanız bu sadece görüş alışverişi değil, bir hedefimiz var. Hedefimiz, şiddetten arındırılmış olabildiğince, çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlerimize saygılı bir ekran oluşturmak, derdimiz bu. Bunu 2 yöntemle yapabilirsiniz. Bir ceza, bu parasal ceza. İkincisi ekran durdurma, yani yayın durdurma, eskiden karartmaydı, şimdi yayın durdurma. 3’üncüsü ise kanal kapatmaya kadar gidiyoruz. Biz diyoruz ki; bu ceza yöntemini en son uygulayalım. Önce diyalog içerisinde bizim muhataplarımızla ki yayıncılar, yapımcılar ve kanallar varsa biz varız. Kanallar biterse bizim orada olmamızın bir anlamı yok. Ve çok güzel sonuçlar almaya başladık” diye konuştu.

Yayın yasakları başsavcılık ve mahkeme kanalıyla ulaşıyor
Yayın yasaklarının kendilerine mahkeme ve başsavcılık talimatıyla geldiğini belirten Şahin, “Bize yayın yasakları 2 türlü geliyor. Birincisi mahkemeden geliyor. Tabi başsavcılık veya mahkeme kanalıyla bize ulaşıyor. 2’ncisi Cumhurbaşkanlığı tarafından yayın durdurma yetkileri var. Bunlar bize geliyor biz bunun sadece kalem faaliyetini yürütüyoruz aslında. Ama bu yayın yasağı uygulanmadığı zaman bunun takibini biz yapıyoruz ve yayın yasağının uygulanmasını sağlayan biziz. Uygulanmadığı zaman gerekecek olan cezayı da biz uyguluyoruz. Mahkemeler tarafından verilecek olan yayın yasakları bence daha etkili olur ve daha bence hakkaniyete uygun olur diye düşünüyorum. Bizim alo RTÜK hattımız var, vatandaşımız bunu çok iyi kullanıyor, buradan ulaşabiliyor. İnternet üzerinden bir uygulamamız var oradan gelebiliyor. Akıllı telefonlardan müracaat edilebiliyor. 4’üncüsü beyaz masamız var oraya müracaat ve şikayetleri dile getirilebiliyor. 5’incisi ise yazılı olarak bir dilekçe olarak bize ulaştırılıyor. Bizim çok ciddi oranda ulaşılma ağımız var” şeklinde konuştu.

“2019’da 31 milyon 844 bin TL’lik bir parasal ceza uygulamışız”
2019 yılında verilen cezaları açıklayan Ebubekir Şahin, “2019 yılında vermiş olduğumuz ki bundan övünmüş onu da baştan belirteyim. Şikayetler arasından 2 bin 25 adet müeyyide uyguladığımız kanal değil veya kuruluş değil müeyyide şekli var. Bunların toplam parasal karşılığı 31 milyon 844 bin. 31 milyonluk bir parasal ceza uygulamışız. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz ve 65 kez de lisans iptali vermişiz” ifadelerini kullandı.

SAKARYA

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da piyasa değeri 620 bin TL olan kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da piyasa değeri 620 bin TL olan kaçak içki ...
ASKİ’nin Atık Su Arıtma Tesisindeki arıza nedeniyle pis sular Sakarya Nehri'ne akıyor Vatandaşlar 51 gündür devam eden çevre katliamının durdurulmasını istiyor
YEREL HABERLER ASKİ’nin Atık Su Arıtma Tesisindeki arıza nedeniyle ...
Hendek’te Gaffar Okkan resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Hendek’te Gaffar Okkan resim sergisi açıldı
Tır sürücüsü, devrilmek üzere olan yüküne aldırmadan yolculuğuna devam etti O anlar vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi
YEREL HABERLER Tır sürücüsü, devrilmek üzere olan yüküne aldırmadan ...
Sakarya'da feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak hurdaya döndü Hayatını kaybeden çocuğun araç içerisindeki ayakkabıları yürek sızlattı Kazazedeler canlarıyla uğraşırken, kazayı film gibi seyreden vatandaşlar bu kadar da olmaz dedirtti
YEREL HABERLER Sakarya'da feci kaza: 10 yaşındaki çocuk hayatını ...
Eğitimciler kampının konuğu Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş oldu Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: “Yunus Emre Enstitüsü olarak yurt dışında 58 merkezde geçen yıl 30 bin kişiye Türkçe öğretildi”
YEREL HABERLER Eğitimciler kampının konuğu Yunus Emre Enstitüsü ...
Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbeti ile devam edecek
YEREL HABERLER Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı ...
‘Atların Rüyası’ adlı resim sergisi OSM’de açıldı
YEREL HABERLER ‘Atların Rüyası’ adlı resim sergisi OSM’de açıldı
Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Doğalgaz sızıntısı nedeniyle evde yangın çıktı: 2 ...
Kereste atölyesi alev alev yandı
YEREL HABERLER Kereste atölyesi alev alev yandı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, mezarı başında ...
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 19. yıl dönümünde mezarı başında anıldı Devre arkadaşı Okkan’ı anlattı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Şehidimiz toprağa değil, gönüllere gömülmüştür”
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin ...
Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede
3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi
YEREL HABERLER 3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli ...
Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kereste atölyesi, alev alev yandı
Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel içerikli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 588 bin uyuşturucu, 3 milyon cinsel ...
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar altında yürüdüler
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına kar ...
Sakarya'da 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel içerikli hap ve vitamin hapı ele geçirildi 588 bin adet ectasy ve yüklü miktarda paraya el konuldu
YEREL HABERLER Sakarya'da 2 milyon 922 bin 195 adet cinsel içerikli ...
Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Asuman Figen Tümer’in katılımıyla söyleşi düzenlendi
Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu
YEREL HABERLER Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu
Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde ...
Sakarya’da aynı sokak üzerinde 1 haftada 3 kaza meydana geldi Kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Mahalleli gerekli önlemlerin alınmasını istedi
YEREL HABERLER Sakarya’da aynı sokak üzerinde 1 haftada 3 kaza ...
OSM’de ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ isimli söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER OSM’de ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Tasavvuf’ isimli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X