Sakarya AFAD’dan 16 personel 4 araç Elazığ’a gönderildi

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Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Sakarya AFAD’dan 16 personel 4 araç bölgeye desteğe gönderildi.

Alınan bilgilere, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Yaşanan deprem sonrası Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bağlı (AFAD) 16 personel 3 kurtarma aracı 1 tane tır bölgeye desteğe gönderildi.

SAKARYA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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