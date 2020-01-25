Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı seyyar AKOM tırı bölgeye destek olarak gönderildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bizde bu acıyı yakinen yaşayan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek AKOM tırımızı yani Acil Müdahale tırımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz" dedi.

Alınan bilgilere, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Yaşanan deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Acil müdahale ile iletişim araçlarının bulunacağı seyyar AKOM tırı bölgeye destek olarak gönderildi. Tıra 4 personel eşlik edecek.



Kardeşlik görevimiz

Tırın gönderilmesine katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Bu akşam Elazığ ve Malatya illerimizde 6.8 şiddetinde deprem olmuştur. Bu deprem münasebetiyle ben Elazığ ve Malatya’da ki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mevlam bir daha böyle acılar göstermesin, rahmetli olan vatandaşlarımıza ki onlar şehit mertebesinde öyle inanıyoruz, onlara Allah’tan rahmetler diliyoruz. Bizler Sakarya olarak bu depremi yaşayanlardan biriyiz. O dönemlerde ben de belediye başkanıydım ve şehrimizde bu depremi yaşamıştık. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar bizlere ulaştırılmıştı. Ve onlarla yaralarımızı sarmaya çalışmıştık. Bizde bu acıyı yakinen yaşayan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek AKOM tırımızı yani Acil Müdahale tırımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük, başkanımızın emrine gönderiyoruz, nerede uygunsa bu tırımızı hem koordinasyon merkezi sağlamak hem de acil yardım tedbiri almak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şuan da hareket etmek üzere bütün ekip arkadaşlarımız ile birlikteyiz. Devamlı telefonla görüşme halindeyiz, gerektiği zaman ihtiyaç duyulan bütün araç ve gereçlerimizi Elazığ ve Malatya’da ki kardeşlerimizin hizmetine amadeyiz, onların yaralarını sarmak bizim vatandaşlık, kardeşlik görevimizdir. 250’de battaniye temini için şuanda yola çıkıyoruz, inşallah orada ki vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirlerimizi aldık ve gerekli tedariklerimizi yaptık, tırımızı şuanda yola çıkarıyoruz. İlk etapta şuanda tırda görevli olan 4 arkadaşımız gidiyor. İhtiyaç duyuldukça anında göndermek üzere arkadaşlarımız hazır kıta beklemekteler” dedi.

SAKARYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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