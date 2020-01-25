Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ROTASAM) Robotik Kodlama öğrenen çocuklar sertifika sahibi oldu.

SUBÜ ROTASAM’ın farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik olarak açtığı Robotik Kodlama eğitimlerinin ilk etabı gerçekleştirildi. Çocukların kodlama becerilerinin yanı sıra bilim, teknoloji ve mühendislik becerilerinin geliştirilmesi ve kompütasyonel düşünce becerisinin kazandırılması amaçlanan ve toplamda 20 saat süren eğitimler sonunda Sakarya Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM) tarafından çocuklara sertifikaları verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak Robotik Kodlama eğitimi verdiklerini aktaran ROTASAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, “ROTASAM ekibi olarak eğitimlerimizi veriyoruz. SAYEM’de bu eğitimlerimizi sertifikalandırıyor. Eğitimin içeriğinden bahsedecek olursak; sadece robotik kodlama değil STEM ile bütünleştirilmiş bir şekilde robotik kodlama vermeye çalışıyoruz. Bilimsel deneylerle, elektronik altyapılarla destekleyerek eğitimlerimizi veriyoruz. Bu ara tatil döneminde de 812 yaş grubu öğrencilerimize bu eğitimlerimizi verdik. İlerleyen dönem içerisinde de farklı yaş gruplarında eğitimlerimizi devam ettireceğiz. YÖK’ün dijital dönüşüm ve toplum yararına çalışmalar vizyonu doğrultusunda hareket eden üniversitemizin toplumla buluşma projesi olarak eğitimlerimiz sürecek” dedi.

Verimli bir eğitim aldıklarını dile getiren ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Ali Arda Gültekin, “Ara tatili yeni bir şeyler öğrenerek geçirdik. Oldukça eğlenceli vakit geçirerek yeni arkadaşlar da edindik. Bu alana olan ilgim daha da arttı. Son derece mutluyum” diye konuştu.

SAKARYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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