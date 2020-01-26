Sakarya’dan deprem bölgesine 10 adet vagon gönderildi TCDD tarafından Elazığ'a 10 adet personel konaklama vagonu gönderildi

Sakarya’dan Elazığ'a yaklaşık 200 depremzedenin konaklayabilmesi için 10 adet vagon gönderildi.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personellerinin konaklaması için Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’ye ait Sakarya’da bulunan fabrikada üretilen ve içerisinde çamaşır makinesi, ısıtıcı, duş, klima, jenaratör, oturma odası ve 4 bağımsız oda bulunan 10 personel konaklama vagonu, depremde evini kaybeden vatandaşların geçici olarak yaşayabilmesi için Elazığ’a gönderilmek üzere Adapazarı'ndan yola çıktı. Deprem bölgesine gönderilen konaklama vagonlarının içerisinde mutfak ve iklimlendirme sistemlerinin ve gerekirse soba ile ısınmanın sağlanabileceği altyapıda bulunduğu belirtildi.



Sakarya’daki TÜVASAŞ Fabrikasında üretilen vagonlardan aynı özelliklere sahip 20 adedinin daha hazır olduğu ve ihtiyaç halinde hızlıca bölgeye gönderilmek için hazır beklediği belirtildi. Yola çıkan 10 vagonda yaklaşık 200 kişinin konaklaması bekleniyor.

SAKARYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:14

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.