Başkan Ekrem Yüce: “Tarihi ve milli duygular çok iyi işlenmiş”

Yeni vizyona giren ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin Sakarya’daki galasına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin Sakarya’daki galasına katıldı. Serdivan Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen galaya Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, filmin oyuncu kadrosu ve basın mensupları katıldı. Filmde emeği geçenleri tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, filmde duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi. Gala sonrası film ile alakalı düşüncelerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Tarihi ve milli duyguların çok iyi işlendiği bir sinema filmini izledik. Tarihimizi böyle görmenin duygu dolu anlarını yaşadım. Filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı yakından tanıyor ve yaptığı işleri takip ediyordum. Yine çok başarılı bir çalışmaya imza atmış. Film oyuncu ekibi ve görselleri gerçekten izleyiciyi içine çeken bir film olmayı başarmış. Filmde emeği geçen herkesi tebrik ederim. Tüm sinemaseverleri de milli duygularımızı pekiştiren Türkler Geliyor filmini seyretmeye davet ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise filmi çok beğendiklerini ifade etti.

SAKARYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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