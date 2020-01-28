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Sakaryalıların destekleri deprem bölgesine ulaştı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonuyla Demokrasi Meydanı'nda başlatılan destek kampanyası ile oluşturulan 5 tır bölgeye ulaştı.

Sakaryalıların destekleri deprem bölgesine ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla Demokrasi Meydanı’nda başlatılan destek kampanyası ile oluşturulan 5 tır bölgeye ulaştı.
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan, özellikle Malatya ve civar illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya’da kriz masası oluşturulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla depremin yaşandığı ilk gece itfaiye ekipleriyle birlikte mobil kriz tırı bölgeye sevk edilmişti. Daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla Demokrasi Meydanı’nda destek kampanyası başlatılmıştı. Sakaryalıların adeta seferber olduğu ve saatler içerisinde doldurduğu 5 tır bölgeye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Malatya’da Sakaryalıların destek için gönderdiği malzemeleri teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Sakaryaspor taraftar grubunun başlattığı kampanya için destek olduğu 2 tırın yanı sıra taraftarların oluşturduğu tır da bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeyle iletişim halinde olduklarını ve mobil kriz tırını bölgeye sevk ettiklerini dile getirdi. Akıllarının Elazığ ve Malatya’da olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, “Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, vefat eden vatandaşlarımıza Rabbim’den rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve devletimizin kurumları ilk andan itibaren bölgede etkin bir şekilde yer aldılar, almaya devam ediyorlar. Bizler de Sakaryalı hemşehrilerimizin destekleriyle hazırladığımız 5 tırı bölgeye ulaştırdık. Bu zor günleri biz yaşadık ve çok iyi biliyoruz. Bu konuda şehir olarak da büyük bir tecrübeye sahibiz. O gün tüm Türkiye bizim yanımızdaydı. Bizler de Elazığ ve Malatya’nın yanındayız” dedi.

SAKARYA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
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  • İKİNDİ 15:52
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