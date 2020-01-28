Sakarya'da 2019 yılında gıda üreten işletmelere 18 bin 307 denetim gerçekleştirildi Denetimlerde 1 milyon 463 bin 628 TL para cezası kesilirken, 16 işletme ise faaliyetten men edildi

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2019 yılında yürütülen gıda kontrol ve denetim hizmetleri kapsamında; 18 bin 307 işletme denetlenirken, 250 gıda işletmesine toplam 1 milyon 463 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. 16 işletme ise faaliyetten men edildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve tüketiciye güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla yürüttüğü gıda kontrol ve denetim hizmetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından 2019 yılında gıda üreten iş yerlerinde 2 bin 899 adet, satış ve toplu tüketim yerlerinde 15 bin 408 adet olmak üzere gıda işletmelerinde toplam 18 bin 307 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 440 adet numune alınmış olup, yapılan analizler sonucunda 31 numunenin Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı tespit edildi. Gerek analiz sonuçları, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 250 gıda işletmesine 1 milyon 463 bin 628 TL para cezası uygulandı ve 16 işletme ise faaliyetten men edildi. Ayrıca 4 işletme hakkında da Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yapılan denetimler esnasında izinsiz üretildiği, bozulduğu ve son kullanma tarihinin geçtiği tespit edilen muhtelif gıda ürünleri Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi. Müdürlükten yapılan açıklamada ise, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Tüm bu denetimlerin yanında resmi otoritenin dışında en iyi denetçiler olan tüketicilerin açıkta satılan, menşei belli olmayan, etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, görülen olumsuzlukları Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattına ihbar etmeleri gıda güvenliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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