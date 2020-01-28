Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri fotoğraf sergisi ile sona erdi

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri 10. yıla özel fotoğraf sergisi ile sona erdi.

Adapazarı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasının 10. yılına özel, önceki yıllarda dereceye giren eserler içinden seçilen tüm zamanların en güzel fotoğrafları, Deprem Kültür Müzesi’nde sergilendi. Fotoğraf Sergisine Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Adem Çalışkan, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Yusuf Özden, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Yöneticileri, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) Başkanı Ünal Dabak, SAÜ Öğretim Üyesi Servet Sezgin ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Adem Çalışkan, şehrin gizli kalan güzelliklerini fotoğraf kareleriyle ortaya çıkaran fotoğraf sanatçılarını tebrik ederek yarışmada desteğini esirgemeyen Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) Başkanı Ünal Dabak’a teşekkür ederek tüm fotoğraf severler adına plaket takdim etti.

SAKARYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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