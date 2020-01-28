Büyükşehirden Çeşme Meydanına örnek çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Çeşme Meydanında örnek bir görünüme sahip çeşme inşa edildi.

Bu kapsamda yeni ve modern bir yapıya sahip olan çeşme vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çeşme Meydanı’nın adına yakışır bir çalışma yapılması noktasında Başkanımız Sayın Ekrem Yüce talimat vermişti. Hemen çalışmalarımıza başladık. Örnek bir görünüme sahip olan bu çeşme, meydanımıza çok yakıştı. Vatandaşlarımız çeşmemizin yanına giderek gönül rahatlığı ile su içip, ihtiyaçlarını karşılayabilirler” sözlerine yer verildi.

SAKARYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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