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Sakarya'da son 3 günde 16 trafik kazası meydana geldi, 11 kişi yaralandı

İHA

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 252627 Ocak tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 Ocak tarihinde meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yara alırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2526 Ocak tarihinde meydana gelen 12 trafik kazasında ise, 6 kişi yaralandı.

SAKARYA

28 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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