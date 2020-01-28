12 yıl 11 ay kesilmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında toplam 8 adet aranması ve aranma kayıtlarından 12 yıl 11 ay kesilmiş cezası ile 10 bin TL adli para cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar esnasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde M.İ. isimli şahıs yakalandı. Şahsın GBT kontrolünde, 2 adet yaralama, 1 adet tehdit, 1 adet karşılıksız yararlanma, 1 adet görevi yaptırmamak için direnmek, 1 adet hırsızlık ve 2 adet göçmen kaçaklığı yapma suçlarından toplam 8 adet aranması olduğu tespit edildi. Aranma kayıtlarından 12 yıl 11 ay kesilmiş cezası ve 10 bin TL adli para cezası da bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:38

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