Bakan Varank, SATSO Başkanı Altuğ'un eşinin cenazesine katıldı SATSO Başkanının eşi son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ'un 58 yaşında vefat eden eşi Mahbube Altuğ'un cenaze namazına katıldı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un eşi Mahbube Altuğ, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 3 çocuk annesi Mahbube Altuğ için Sapanca ilçesi Kırkpınar Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze merasimine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere; Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sevenleri, bürokratlar ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Mahbube Altuğ, Sapanca Merkez Mezarlığına defnedildi. Bakan Varank, cenaze namazının ardından Sakarya’dan ayrılarak İstanbul’a doğru yola çıktı.

SAKARYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:18

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.