Yeni kampüs yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi Şans eseri yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi

Sakarya’nın Serdivan ilçesi yeni kampüs yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi mevkii üzerinde bulunan yeni kampüs yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinden Beşköprü Caddesi’ne doğru yeni açılan kampüs yolundan seyir halinde olan Oğuzkaan K. idaresindeki 54 ADH 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve yolda savrulmaya başlayan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:18

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.