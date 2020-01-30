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Sakaryalı sigortacı farkındalık için vatandaşlara ücretsiz deprem çantası dağıttı Esen Sigorta ...

İHA

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, vatandaşlara ilk etapta ücretsiz, 500 adet deprem çantası dağıttı. Esen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya'da deprem ile alakalı elimden geldiği kadar vatandaşı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Amacım, bu acılar bir daha yaşanmasın. Enkazda yanımızda olması gereken tüm malzemeleri halkımızla paylaşmak için deprem çantasını hazırladık" dedi.

Sakaryalı sigortacı farkındalık için vatandaşlara ücretsiz deprem çantası dağıttı Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen: “Enkazda yanımızda olması gereken tüm malzemeleri halkımızla paylaşmak için deprem çantasını hazırladık”

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, vatandaşlara ilk etapta ücretsiz, 500 adet deprem çantası dağıttı. Esen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya’da deprem ile alakalı elimden geldiği kadar vatandaşı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Amacım, bu acılar bir daha yaşanmasın. Enkazda yanımızda olması gereken tüm malzemeleri halkımızla paylaşmak için deprem çantasını hazırladık” dedi.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, vatandaşlara ücretsiz olarak 500 adet deprem çantası dağıttı. Deprem çantası içinde el feneri, sargı bezi, düdük gibi malzemeler bulunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda vatandaşlar Ali Esen’e teşekkür etti.

Elimden geldiği kadar dağıtmayı planlıyoruz
İlk etapta 500 adet dağıtacaklarını belirten Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, “17 Ağustos 1999 yılında Sakarya’mızda meydana gelen depremde saatlerce enkazda kaldım. Eşim ve oğlumu kaybettim. Daha sonra Sakarya’da deprem ile alakalı elimden geldiği kadar vatandaşı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Amacım, bu acılar bir daha yaşanmasın. Sakarya’da deprem ile ilgili ne tür tedbirler alabiliriz, başta hepimizin bir aile bireyi olarak evlerimizde birer adet deprem çantası olması gerekiyor. Halkımız için 500 tane ilk etapta deprem çantası hazırladım, bunları halkımıza dağıtacağız. Bu deprem çantası içerisinde ihtiyacımız olan, o an da enkazda yanımızda olması gereken tüm malzemeleri halkımızla paylaşmak için deprem çantalarını hazırladık. Elimizden geldiği kadar etap etap bu çantaları getirtip vermek istiyoruz. Bir yerden başlamamız lazım, Sakarya’mızda 20 yıldır gerçekten şu anda ayakta kalmış 7 bin taneye yakın bina var, 20 bin ev, vatandaş demek bu. Olası bir İstanbul depreminin Sakarya’ya yansıması, biz bunları bir kez daha yaşayacağız. Şimdiden hepimiz Sakaryalı olarak herkesin bu işe bir yerden başlaması lazım. Bugün deprem çantasıyla başlayalım, binalarımızı kontrol ettirelim, zeminimize baktıralım ve her türlü tedbiri almamız lazım. Aynı acıları bir daha yaşamamız gerekiyor. Sakarya’da yıllardır bu işe gönül vermiş birisi olarak hazırlamış olduğumuz deprem çantaları halkımıza ücretsiz olarak, elimden geldiği kadar dağıtmayı planlıyoruz” dedi.

Çocuklarınızı, ailenizi koruyun
Esen sözlerinin devamında, “Ben burada hem vatandaşımıza hem de benim sesimi duyan bütün yetkililere şunu söylemek istiyorum; ne olur 20 sene önce meydana gelen bu depremi şuan 1 saat, 2 saat sonra veya 3 gün sonra yaşayacağız. Herkes binalarını, zemin etütlerini kontrol etsinler. Buradan anne ve babalara da sesleniyorum; lütfen mutfak dolaplarınızın montajını kontrol ettirin, gardolabınızı, çocuk odasındaki panolarınızı ve asmış olduğunuz resimleri bile dübelle sabitleyin. Olası bir sarsıntı anında başınıza düşebilir, 17 Ağustos’ta bunu çok yaşadık. 17 Ağustos’ta vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 50’si mobilyalardan kaynaklandı. O yüzden herkese yalvarıyorum, ne olur bir kez daha şapkamızı önümüze koyalım, depremle ilgili yapılması gereken çalışmalar net ve belli. Binamızı, eşyalarımızı kontrol edelim, eğer binanıza güvenmiyorsanız gidin çadırda oturun ama çocuklarınızı, ailenizi koruyun. Bu yapmış olduğumuz çalışma sonrasında vatandaşlarımızdan olumlu telefonlar geliyor. Herkes bu çantayla bir şekilde başlamayı, bu memnuniyeti dile getiriyor. Amacım bu çalışmayı imkanlarımız dahiline halkımıza vereceğiz ve ciddi bir memnuniyet söz konusu bunu hissedebiliyorum” diye konuştu.

İyi düşünülmüş
Deprem çantası alan Özcan Kanat yaptığı açıklamada, “Çok iyi bir şey düşünülmüş, inşallah bir daha yaşamayız ama tabi herkesin evinde de olması gerekiyor. Gerçekten güzel düşünülmüş, inşallah bir daha hiç kimse yaşamaz bu depremi. Gerekli malzemeler var içerisinde çantanın. İyi düşünülmüş, kim düşünmüşse eline sağlık, teşekkür ediyorum tekrar” şeklinde konuştu.

1967 ve 1999 depremini gördüğünü belirten Saliha Akkaya, “Allah bir daha yaşatmasın depremi. Elazığ’da ki vatandaşlarımızın da Allah yardımcısı olsun, çok zor inşallah bir daha yaşamazlar. Çok sevindim böyle bir çantayı yaparak bize verdikleri için. Deprem çantası verdiler, çok güzel bir çanta içerisindekileri gördüm, yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Çantanın bize verilmesinden dolayı memnun oldum” ifadelerini kullandı.

Çok memnun kaldık, çok teşekkür ediyoruz
Depremzede Kemal Ergün ise yaptığı açıklamada, “Adapazarı’nda 2 tane deprem yaşadım. Depremi çok iyi biliyorum. Depremde malzemelerimiz yoktu, kendimizi kurtarmak için. Ali bey şimdi bize deprem çantasını verdi, çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz. Çantanın içerisinde deprem araçları; el feneri, sargı bezi ve buna benzer depreme dayalı tüm malzemeler içerisinde bulunuyor. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

SAKARYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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