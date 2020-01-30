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2020 Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı

İHA

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı. 266 günün kaldığı dev organizasyon için şehrin muhtelif yerlerine geri sayım saati yerleştirildi.

2020 Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı

Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için geri sayım başladı. 266 günün kaldığı dev organizasyon için şehrin muhtelif yerlerine geri sayım saati yerleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ev sahipliği yapacağı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda şehrin şampiyona sürecine hazırlanması adına Uzunçarşı ve Serdivan AVM önüne dev geri sayım saatleri yerleştirildi. Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından bir tanesi olan Uluslararası 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasına 266 gün gibi kısa bir süre kaldı.

SAKARYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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