Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Adapazarı Kültür Sanat Etkinliklerinde Şubat ayı programları belirlendi.

Adapazarı Belediyesi Şubat ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yer alacak 25 farklı etkinlikte çok önemli isimler sevenleri ile buluşacak. Şubat takviminin zengin içeriğiyle heyecan verici olduğunu kaydeden Başkan Mutlu Işıksu, “Kültür ve sanata değer vermeyen şehir eksik kalır düşüncemizle her ay çıtayı daha da yukarıya taşıyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretimizi yükselten tabii kıymetli hemşehrilerimizin programlarımıza gösterdikleri ilgi olmuştur, çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı’mızın beklentilerine cevap verecek zengin içerikli 25 farklı programımızla Şubat takvimimiz heyecan dolu. Kültür ve sanata hep birlikte daha fazla değer katalım istiyor ve tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in katıldığı Aynalıkavak Sohbetlerinin Şubat ayı onur konuğu ise Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak. Vali Çakacak, Adapazarı’ndaki yaşamını ve anılarını hemşehrileri ile paylaşacak. Zengin Şubat Takviminde ayrıca Türk Sinemasının en önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit, edebiyata adanmış ömrüyle Rasim Özdenören, Prof. Dr. Nabi Avcı söyleşileri, ünlü sanatçı İlhan Şeşen, Adapazarı’nın değerlerinden Umut Akyürek ve Murat Sakaryalı, sevilen isim Arif Şentürk, Sufi Nağmeler ve Üsküdar Musiki Cemiyeti konserleri, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Eyvah Nadir ve Tiyatro Kare’nin Ağaçlar Ayakta Ölür oyunları, konferanslar ve geleneksel sanatlardan hat ve minyatür sergilerine kadar dopdolu içerikler Adapazarlı kültür ve sanat dostları ile buluşacak.

SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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